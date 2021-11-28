Ligde son olarak 7. haftada konuk ettiği VavaCars Fatih Karagümrük'ü 4-0 yenen kırmızı-beyazlı ekip, sonraki 6 maçta 3 puan sevinci yaşayamadı.

Kırmızı-beyazlı ekip, ligin 8. haftasında Beşiktaş'a deplasmanda 2-1 mağlup olurken, 9. haftada sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2, 10. haftada Adana Demirspor'la iç sahada 1-1, 11. haftada Altay ile deplasmanda 1-1, 12. haftada da sahasında GZT Giresunspor ile 0-0 berabere kaldı.

Sivas ekibi, ligin 13. haftasında ise deplasmanda Medipol Başakşehir'e 2-1 mağlup oldu.

Sivasspor, sahasında konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 4-0 yenerek 6 maç aradan sonra galibiyet sevinci yaşadı.

Kırmızı-beyazlılar, Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak.