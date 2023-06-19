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Spor
AA 19.06.2023 15:35

Real Madrid küme düşen Espanyol'dan Joselu'yu transfer etti

Real Madrid Kulübü, LaLiga'da küme düşen Espanyol'un "Joselu" lakaplı 33 yaşındaki İspanyol forveti Jose Luis Mato San Martin'i satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı.

Real Madrid küme düşen Espanyol'dan Joselu'yu transfer etti

Real Madrid Kulübünden yapılan açıklamada, Joselu'nun gelecek sezon kiralık olarak eflatun-beyazlı formayı giymesi için Espanyol Kulübü ile anlaşmaya varıldığı, futbolcunun satın alma opsiyonunun da kendilerinde bulunduğu belirtildi.

Kadrosundaki önemli futbolculardan Karim Benzema, Marco Asensio, Mariano Diaz ve Eden Hazard ile yollarını ayıran Real Madrid, transfer sezonunun başlamasıyla birlikte hızlı hareket ederek Fran Garcia, Brahim Diaz ve Jude Bellingham'ı kadrosuna kattı.

Kulüp başkanı Florentino Perez, Joselu'nun ardından mevcut durumda başka transfer yapmayı düşünmediklerini açıklasa da, İspanyol basını Paris Saint Germain'de oynayan Kylian Mbappe'nin Madrid'e gelme olasılığının halen bulunduğunu ileri sürdü.

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