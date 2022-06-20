Taşköprü Seka Ortaokulunda öğrenim gören kız öğrencilerden, beden eğitimi öğretmeni Sercan Hükümen'in öncülüğünde 2018 yılının Aralık ayında ragbi takımı kuruldu.

Tamamı köyden gelen 11 kız öğrenciden oluşan takım, ragbi topları bulunmadığı için voleybol dizliği geçirilen patlak basketbol topuyla okulun bahçesinde çalışmalara başladı.

[Fotoğraf: AA]

Seka Ortaokulu Yıldız Kız Tag Ragbi Takımı, 5 aylık çalışmanın ardından 2019 yılında Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen Okul Sporları Yıldız Ragbi Türkiye Şampiyonası'nda birinci olmayı başardı.

Koronavirüs salgını etkilerinin azalmasının ardından 2021 yılının Eylül ayında ilçede eğitim gören 350 lise öğrencisi arasında tarama yapan Hükümen, 25 kişilik yeni kız ragbi takımını oluşturdu.

[Fotoğraf: AA]

Asya Gençlik ve Spor Kulübü olarak takım, 8 aylık çalışmanın ardından Türkiye Ragbi Federasyonu tarafından Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen 18 Yaş Altı Gelişim Ligi'nde Türkiye şampiyonluğuna ulaştı.

[Fotoğraf: AA]

Hükümen: Çalışarak neler yapabileceklerini gösterdik

Sercan Hükümen Taşköprü ilçesinde Kastamonu'nun ilk ve tek takımını kurduklarını aktardı. Hükümen, zor şartlarda çalışmalara başladıklarını anlattı.

"İlin ilk takımı olması nedeniyle önümüzde zorluklar vardı. Bölgede kimse bu sporu bilmiyordu.Top alabileceğimiz bir yer dahi yoktu. Biz de önce önümüzü görelim diye patlak basketbol topunun üzerine voleybol dizliği geçirerek çalışmalara başladık. Kız takımı kurmuştuk. Çoğu köyde kalıyor ve servisle gelip gittikleri için ancak öğle araları antrenman yapabiliyorduk. Akşam antrenman yapma şansımız yoktu. O dönem kurduğumuz takım Türkiye şampiyonu olmuştu. Burada neler yapabileceğimizi görmüş olduk. Şampiyonluğun ardından eksiklerimiz de tamamlandı. Formamız, toplarımız geldi."

[Fotoğraf: AA]

Hükmen, geçen yıl eylül ayında yeniden takım kurmak için çalışmalara başladıklarını dile getirdi.

"Bu yıl da kurduğumuz kulüple yeniden Türkiye şampiyonu olduk. Asıl hedefimiz büyükler kadınlar liginde Türkiye şampiyonu olmak. İlimizde ilk ragbi takımını kuralım diye kurmuştuk, Türkiye şampiyonu olduk. Bu yıl da kulüpler arasında ilk ragbi takımı kuralım dedik ve yine Türkiye şampiyonu olduk. Kızlarımız spor geçmişi olmayan sporcular. Elde ettiğimiz başarılar sonucunda bazı sporcularımızı milli takıma gönderdik. Bir emek sarf ederek, çalışarak neler yapabileceklerini gösterdik."

[Fotoğraf: AA]

Büşra Yıldız: Böyle bir sporun olduğunu bile bilmiyordum

Sporculardan Büşra Yıldız, 8 ay önce Sercan Hükümen sayesinde ragbi ile tanıştığını anlattı.

"Çok heyecanlı maçlar yaptık ve Türkiye şampiyonu olduk. Bir yıl önce böyle bir sporun olduğunu bile bilmiyordum. Şimdi milli takıma çağrıldım. İleride Avrupa ve dünyada Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum."

[Fotoğraf: AA]

Melike Bekdemir de bu sporla 2019 yılında tanıştığını dile getirdi.

"Sercan Hoca'nın ilk kurduğu takımda vardım. O zaman Türkiye şampiyonu olmuştuk, bu yıl da şampiyon olduk. 2019 yılında ve bu yıl turnuvanın en değerli sporcusu seçildim."

Eylül Ece Duman ise ragbi diye bir spor dalı olduğunu 8 ay önce öğrendiğini belirtti.

"Taramalardan sonra takıma seçilince hocamız elimize bir top verdi. Topun ne olduğunu bile bilmiyordum. Kademe kademe öğrenip, şampiyon bir takım haline geldik."