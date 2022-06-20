Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Vodafone Park'ta Papara ile gerçekleştirilen sponsorluk anlaşmasının basın toplantısında medya mensuplarının transfer gündemine ilişkin sorularını cevapladı.

"Weghorst ile ekonomik olarak el sıkıştık ama henüz kendisinden olumlu bir cevap alamadık. Ailevi süreci ve kendisinin de beklediği teklifler var. Dün kendisine başka oyuncularla ilgilendiğimizi, alternatiflerimiz olduğunu ilettik. Kendisi bize geri döndüğünde başka biriyle sözleşme yapmamışsak, öncelik verebiliriz. Biz bugünden itibaren arayışlarımızı başlatmış bulunuyoruz."

"Aleksander Sörloth da alternatiflerimiz arasında"

Çebi, transferde birçok alternatifleri olduğunu vurguladı.

"Aleksander Sörloth da alternatiflerimiz arasında. Biz alternatifsiz değiliz. Sörloth istediğimiz bir forvet ancak alternatiflerimiz çok fazla. Olursa en iyisi olsun diye uğraşıyoruz. Transferde ekonomiyi göz ardı etmeyeceğim. Ekonomisi düzgün iyi bir transfer yapmışsanız başarılısınız. Paraları basarak, uçuk kaçık yapılan transferlerde kişiler ne kadar iyi olsa da yönetim açısından başarılı bir transfer sayılmaz. Muleka da gündemimizde var. Beğendiğimiz bir futbolcu. Scout ekibimizin, teknik direktörümüzün, Ceyhun Kazancı'nın elinde çok değerli oyuncular var. Onların şartları ve bizim ekonomimizin birleştiği transferler yapacağız."

"Atiba bizimle devam edecektir"

Çebi, sözleşmesi sezon sonu itibarıyla biten Atiba Hutchinson'la devam etmek istediklerini kaydetti.

"Atiba bizim sevdiğimiz, uzun yıllarını katkı vererek Beşiktaş'ta geçirmiş bir futbolcu. Federasyonun cumartesi günkü yönetim kurulu toplantısında limit konusunda aldığı kararlar, takımların önünü açmıştır. 8+3 ve 14 yabancının kadroda olması kuralı Atiba ile sözleşme yapma şansımızı güçlendirdi. Ekonomik olarak aşmamız gereken de bir süreç var. Benim için Beşiktaş'ın ekonomisi de çok önemli. Atiba'nın buna katkı verecek biri olduğunu biliyorum. Onun da kabul edeceği bir süreç geçirirsek, Atiba bizimle devam edecektir. Kendisinin Dünya Kupası'nda oynamak istediğini biliyoruz. Bu bizim için de önemli. İşin ekonomisini göz ardı etmeyeceğimi size ve kendisine iletmiş olayım."

[Fotoğraf: AA]

Çebi ayrıca, Kanadalı oyuncu Cyle Larin ile bir ilişkilerinin kalmadığını belirtti.

"Gelişmelere göre yeniden olabilir ama şu anda görüşmüyoruz. Abdülkerim Bardakçı listemizde ama alternatifi olan bir futbolcu. Kazımcan Karataş da gündemimizde."

"Genç çocuklarımızın yurtdışına gidişini teşvik etmeliyiz"

Çebi, Romain Saiss ve Gedson Fernandes'i kadrolarına katarak doğru transferler yaptıklarını düşündüğünü aktardı.

Ahmet Nur Çebi, kaleci Ersin Destanoğlu'nun da talipleri olduğunu söyledi.

"Rıdvan'ın transferi bitmek üzere, çok ufak noktalar kaldı. Rıdvan transferinde malum muhalefetimiz hiçbir şeklide doğru yapmadığımızı ileri sürerek bir süreç yaşatıyor. Aldığımız rakam her ne kadar 4 milyon avroya yakınsa da 2,5 milyon avro da kontrat süresi içinde gerçekleşme ihtimali var. Sonraki satıştan payla 6 milyonu bulacak diye düşünüyorum. Genç çocuklarımızın yurt dışına gidişini teşvik etmeliyiz. Altyapıdan yeni gelecek olanlara yol açmalıyız. Böyle bir devridaimi tercih eden başkanım. Başarılı olan oyuncuların Avrupa'da Türk futbolunu temsil etmeleri bizim için gurur kaynağıdır."

"Umarım tüm kurullar istifalarını verirler ve yenileri göreve gelir"

Çebi, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) kurulların istifa çağrısı ile ilgili konuştu.

"TFF yönetimi görevine başladı. Yeni bir yönetim, yeni bir başkan var. Hayırlı olsun. Seçimden önce herkes kendilerine göre birilerini isteyebilir ancak Türk futbolu adına yeni seçilen yönetime biz Beşiktaş olarak gereken desteği vereceğimizi söyledik. Kaostan kimsenin fayda sağlayamayacağını geçen sene gördük. Huzur yoksa, kurullar arasında itiş kakış varsa, hem kurumlar hem de Türk futbolu zedeleniyor. Bunun bu sene olmamasını temenni ediyorum. Kurulların hepsinin istifa etmesi gerektiğini, yeni bir başlangıç yapılması gerektiğini ilk söyleyenlerdenim. Umarım tüm kurullar istifalarını verirler ve yenileri göreve gelir. Bir sene sonra yapılacak seçimde kurulların da genel kurulda seçilmesi şeklinde bir uygulama olacak. Umarım kurulların tamamının yenilendiği bir süreç yaşarız. Birilerinin kalıp birilerinin istifa ettiği bir şeyi kabul etmiyorum. Eski hakemlerin yeni kardeşlerine koltuklarını bırakmalarını istiyorum. Türk futbolunun önünü yeni olan her şeyle açmak, gençler hakemlerin görev aldığı bir süreç diliyorum."

"Yeni hakemlerin görev başı yaptırılmasını tercih ediyorum"

Çebi, hakem atamalarının birilerinin tercihine göre değil, yapay zekalı modellemelere göre yapılması gerektiğini kaydetti.

"Hakemlerle ilgili geçen sezon içinde Beşiktaş'ın haklarını korumak için defalarca federasyona gittiğimi, MHK başkanları dahil olmak üzere hepsiyle gerektiği şekilde Beşiktaş'ın haklarını korumak için mücadele ettiğimi tekraren söylemek istiyorum. Her maç sonu televizyonlara çıkıp eller masaya vurulduğunda, sorunun çözüldüğünü gördünüz mü? Bu uygulamayı yapan birçok kulüp var ancak bu yüzden Türk futbolunun düzeldiğini ben görmedim. Bütün mesele diyalog içinde bu işi çözmektir. Birçok hakem görevden el çektirildi, sonra göreve geri getirildi. Umarım bu yeni TFF yönetimi hakemlerle ilgili süreci daha iyi yönetecektir. Biz korunmak ve kollanmak istemiyoruz ama hakkımızın yenmemesi konusunda mücadele edeceğimizi belirtmek istiyorum. Bu sene de aynı şekilde devam ederlerse, dozajı yüksek tepkiyle karşılaşacaklar. Yeni hakemlerin görev başı yaptırılmasını tercih ediyorum. Bunun yapay zeka yöntemiyle çözüleceğini söylüyor TFF Başkanı. A hakemi bir maça atanırken, onun ismi birilerinin ağzından çıkmamalı. Bugün de kendisine izah edeceğim. Geçmişte hakemlerin kulüplerle yaşadığı sorunlar var. Hakem atamalarının belirli bir yapay zeka modeliyle olması gerektiğini düşünüyorum."

"TMSF'ye bu kulübü teslim etmeyiz"

Çebi, iş insanı Ethem Sancak'ın, Beşiktaş'ın TMSF'ye düşmesi halinde alabileceği yönündeki açıklamasına da cevap verdi.

"Beşiktaş, 120 yıllık bir kulüp. Benim kulübümün TMSF'ye düşme şansı, burayı iyi idare eden, kusurlu kasıtlı hareketlerle bulunmayan yöneticilerle sıfırdır. Ethem beyin orada başka bir şey anlatmaya çalıştığını anlıyorum. Kendisi üyemizdir, kötü niyetle bunu söylemediğini düşünüyorum. Öyle bir sorun olursa biz buradayız, bu takımı ortada bırakmayız şeklinde söylediğini düşünüyorum. Onun dışında başka bir görüşte olana bu camia müsaade etmeyecektir. Taraftar böyle bir şeye izin vermez. TMSF'ye bu kulübü teslim etmeyiz."

"Başka amaçlarla yapılıyorsa, gerek yok"

Siyah-beyazlı kulübün başkanı, Fenerbahçe'nin 1959 öncesi şampiyonlukların sayılması konusundaki girişimi için konuştu.

"Beşiktaş olarak adalet ve vicdanın olduğu her yerde varız. Bu talep adaletli ve vicdanlı karşılanacaksa, biz buna olumsuz bakmayız. Ancak hedef 3 kuruş daha fazla pay almaksa, bu sıkıntılı süreçlerde bu tür konular zarar verir. Konu adalet ve vicdansa niye olmayalım? Başka amaçlarla yapılıyorsa, gerek yok."

Çebi ayrıca, kombine bilet satışlarının temmuz ayı başında başlayacağını açıkladı.

Papara ile sponsorluk anlaşması

Beşiktaş Kulübü, finans şirketi Papara ile yeni sponsorluğunu düzenlenen basın toplantısıyla duyurdu.

Vodafone Park'ta düzenlenen basın toplantısına Çebi'nin yanı sıra, kulüp genel sekreteri Mehtap Mutluşan Ferah ve Papara Üst Yöneticisi Emre Kenci katıldı.

Çebi, pandemi sonrası kulüplerin zor durumdan çıkmasında sponsorlukların önemine dikkati çekip, Papara'ya destekleri için teşekkür etti.