Bu yıl 79'uncusu düzenlenen turnuvaya tek erkekler ve tek kadınlar kategorilerinde 3. tur maçlarıyla devam edildi.

Dünya 1 numarası Sırp raket Novak Djokovic, İsviçreli Stan Wawrinka ile Merkez Kort’ta yaptığı mücadeleyi 6-2’lik iki setle 2-0 kazanarak, çeyrek finale yükseldi.

Dünya 3 numarası Alman Alexander Zverev de Avusturalyalı Alex De Minaur'u 6-3 ve 7-6'lık setlerle 2-0 mağlup ederek, çeyrek finalist oldu.

Roma Açık'ta seribaşı raketler arasında ilk sürpriz sonuç, bu turnuvayı 10 kezle en çok kazanan isim olan, geçen yılın da şampiyonu İspanyol raket Nadal'ın elenmesiyle yaşandı.

Merkez Kort'ta 2 saat 37 dakika süren mücadelede, 3 numaralı seribaşı Nadal, Kanadalı Denis Shapovalov'a 6-1, 5-7 ve 6-2'lik setlerle 2-1 kaybetti. Böylece Nadal, turnuvaya 3. turda veda etti.