Rafael Nadal, kortlara geri dönüyor. Salgın nedeniyle bir çok organizasyona katılmayan İspanyol raket, 7 ay aradan sonra ilk defa İtalya Açık'ta boy gösterecek.

En son şubatta Meksika'da oynayan Dünya 2 numarası, Acapulco'daki turnuvada şampiyonluk elde etmişti.

Amerika Açık'ta, vurduğu topun çizgi hakemine isabet etmesi sonucu diskalifiye edilen Novak Djokovic de turnuvaya kayıt oldu.

Dünya 4 numarası Roger Federer ise sakatlığından dolayı turnuvada yer alamayacak. İtalya Açık, 14-21 Eylül tarihinde başkent Roma'da oynanacak.