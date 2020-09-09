Haber Giriş: Kaynak: TRT SPOR
Rafael Nadal geri dönüyor
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Rafael Nadal, kortlara tekrar dönmeye hazırlanıyor. İspanyol Raket, 7 ay sonra ilk defa İtalya Açık'ta mücadele edecek.
Rafael Nadal, kortlara geri dönüyor. Salgın nedeniyle bir çok organizasyona katılmayan İspanyol raket, 7 ay aradan sonra ilk defa İtalya Açık'ta boy gösterecek.
En son şubatta Meksika'da oynayan Dünya 2 numarası, Acapulco'daki turnuvada şampiyonluk elde etmişti.
Amerika Açık'ta, vurduğu topun çizgi hakemine isabet etmesi sonucu diskalifiye edilen Novak Djokovic de turnuvaya kayıt oldu.
Dünya 4 numarası Roger Federer ise sakatlığından dolayı turnuvada yer alamayacak. İtalya Açık, 14-21 Eylül tarihinde başkent Roma'da oynanacak.
Etiketler: Rafael Nadal İtalya AçıkSon Güncelleme: 9 Eylül 2020 Çarşamba 10:57
Son Haberler
- 11:18
- 11:02
- 11:05
- 10:49
- 10:32
Sıradaki Haber
Cristiano Ronaldo'dan tarihi başarı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz