Cristiano Ronaldo tarih yazmaya devam ediyor. 35 yaşındaki yıldız, Portekiz milli takımı ile dalya dedi.

Ronaldo, İsveç ile oynanan Uluslar Ligi maçında takımının 2 golüne birden imza attı.

45'inci dakikada Portekiz'i 1-0 öne geçiren deneyimli futbolcu milli maçlarda 100 gol barajını geçti.

Ronaldo, 72. dakikada ağları bir kez daha havalandırdı ve 101. golüne ulaştı.

Yıldız futbolcu bu başarıyı elde eden ilk Avrupalı olurken, dünyada 109 gole sahip İranlı efsane Ali Daei'nin ardından ikinci sırada bulunuyor.