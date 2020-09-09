Haber Giriş: Kaynak: TRT SPOR
Cristiano Ronaldo'dan tarihi başarı
[Fotoğraf: DepoPhotos]
İsveç ile oynanan Uluslar Ligi maçında 2 gol birden atan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Avrupa'da milli formayla 100 gol barajını aşan ilk futbolcu oldu.
Cristiano Ronaldo tarih yazmaya devam ediyor. 35 yaşındaki yıldız, Portekiz milli takımı ile dalya dedi.
Ronaldo, İsveç ile oynanan Uluslar Ligi maçında takımının 2 golüne birden imza attı.
45'inci dakikada Portekiz'i 1-0 öne geçiren deneyimli futbolcu milli maçlarda 100 gol barajını geçti.
Ronaldo, 72. dakikada ağları bir kez daha havalandırdı ve 101. golüne ulaştı.
Yıldız futbolcu bu başarıyı elde eden ilk Avrupalı olurken, dünyada 109 gole sahip İranlı efsane Ali Daei'nin ardından ikinci sırada bulunuyor.
Etiketler: Cristiano RonaldoSon Güncelleme: 9 Eylül 2020 Çarşamba 10:57
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