Haber Giriş: Kaynak: AA
Türkiye Drone Şampiyonası Gaziantep'te yapılacak
[Fotoğraf: AA-arşiv]
Türkiye Drone Şampiyonası, 25-26 Eylül tarihlerinde Gaziantep'te düzenlenecek.
Türkiye Hava Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre şampiyona Rumkale'de gerçekleştirilecek.
İnsansız hava araçları lisansına sahip olan pilotların katılabileceği şampiyonaya başvurular, "www.turkiyedronesampiyonasi.com" web sitesi üzerinden yapılabilecek.
Etiketler: Türkiye Drone Şampiyonası Gaziantep droneSon Güncelleme: 9 Eylül 2020 Çarşamba 09:47
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