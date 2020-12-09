UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda oynanan Paris Saint Germain-Medipol Başakşehir karşılaşmasının 4. hakemi, turuncu-lacivertlilerin yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı söylemlerde bulundu.

Paris Saint Germain de resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, her türlü ırkçılığın değerlerine aykırı olduğu ifadeleri kullanıldı.

"Her türlü ırkçılık, Paris Saint-Germain, Başkanı, personeli ve oyuncularının değerlerine aykırıdır"

Toute forme de racisme va à l’encontre des valeurs véhiculées par le Paris Saint-Germain, son Président, son staff et ses joueurs. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) December 8, 2020

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 6. haftasında PSG ile oynadığı maçta, dördüncü hakemin, yardımcı antrenör Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunduğu gerekçesiyle sahadan çekilerek soyunma odasına gitmişti.

Karşılaşma, bu akşam TSİ 20.55'e ertelendi.