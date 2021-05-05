Hazırlıklarına Kartal'daki bir salonda koronavirüs tedbirleri altında devam eden 28 yaşındaki kick boksçu, Saraybosna'da düzenlenmesi planlanan şampiyonadan Türkiye'ye altın madalya ile dönmek istediğini belirtti.

İl şampiyonluğunun yanı sıra ülke çapında da dereceleri bulunan "Iron Man" lakaplı Muhammed Dursun, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeyi hedeflediğini söyledi.

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Muhammed, "Altın Eldiven Kick Boks Şampiyonluğu'na ulaşmak için yoğun çaba gösteriyorum. Sıkı antrenman programı uyguluyorum. Söz veriyorum, Avrupa'ya İstiklal Marşı'nı dinlettireceğim" ifadelerini kullandı.

Muhammed Dursun, "Boğaz'ın Boğası" lakaplı eski kıtalar arası ağır sıklet boks şampiyonu merhum Sinan Şamil Sam'ı örnek aldığını sözlerine ekledi.