Haber Giriş: 5 Mayıs 2021 Çarşamba 15:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Profesyonel kick boksçu Muhammed Dursun'un hedefi "altın eldiven"
[Fotoğraf: AA]
Profesyonel kick boksçu Muhammed Dursun, haziran ayında Bosna Hersek'te yapılması planlanan Altın Eldiven Kick Boks Şampiyonası'nda zirveyi hedefliyor.
Hazırlıklarına Kartal'daki bir salonda koronavirüs tedbirleri altında devam eden 28 yaşındaki kick boksçu, Saraybosna'da düzenlenmesi planlanan şampiyonadan Türkiye'ye altın madalya ile dönmek istediğini belirtti.
İl şampiyonluğunun yanı sıra ülke çapında da dereceleri bulunan "Iron Man" lakaplı Muhammed Dursun, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeyi hedeflediğini söyledi.
[Fotoğraf: AA]
Muhammed, "Altın Eldiven Kick Boks Şampiyonluğu'na ulaşmak için yoğun çaba gösteriyorum. Sıkı antrenman programı uyguluyorum. Söz veriyorum, Avrupa'ya İstiklal Marşı'nı dinlettireceğim" ifadelerini kullandı.
Muhammed Dursun, "Boğaz'ın Boğası" lakaplı eski kıtalar arası ağır sıklet boks şampiyonu merhum Sinan Şamil Sam'ı örnek aldığını sözlerine ekledi.
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