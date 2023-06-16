Profesyonel futbol liglerinde 64 ilden 139 takım mücadele edecek

Profesyonel liglerde 12 takım bir üst organizasyona çıkarken, 16 ekip küme düştü. Bölgesel Amatör Lig'den 15 takım ise gelecek sezon TFF 3. Lig'de yer almaya hak kazandı.

En son bir üst lige yükselme başarısı gösteren ekip, dün Konya'da oynanan TFF 2. Lig play-off finalinde 1. Lig'e çıkan Şanlıurfaspor oldu.

64 ilden 139 takım

Gelecek sezon 64 ilden 139 takımın mücadele edeceği profesyonel liglerde; Süper Lig'de 20, 1. Lig'de 19, TFF 2. Lig'de 38 ve TFF 3. Lig'de 62 takım yer alacak.

Lig Takım Sayısı Süper Lig 20 Spor Toto 1. Lig 19 TFF 2. Lig 38 TFF 3. Lig 62

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Süper Lig'de Atakaş Hatayspor ile Gaziantep FK, 1. Lig'de Adanaspor ile Yeni Malatyaspor, 2. Lig'de Diyarbekirspor ile Adıyaman FK, 3. Lig'de ise Yardımcıoğlu Sigorta Kahramanmaraşspor, Malatya Arguvanspor ve Osmaniyespor'un ligden çekilme talepleri kabul edildi. Bu takımlar gelecek yıl, mevcut liglerinde mücadeleyi sürdürecek.

Ardahan, Bartın, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Burdur, Çanakkale, Çankırı, Hakkari, Kars, Kilis, Niğde, Sinop, Şırnak, Tunceli, Yalova ve Yozgat'tan temsilcinin bulunmayacağı liglerde İstanbul'dan 21 ekip yer alacak. Bu takımlardan 8'i Süper Lig'de mücadele edecek.

İzmir'den 9, Ankara'dan ise 8 ekibin bulunacağı profesyonel liglerde, Antalya ve Bursa'dan beşer, Manisa'dan 4, Adana, Aydın, Balıkesir, Kocaeli, Mersin, Ordu ve Trabzon'dan üçer takım ter dökecek.

Eskişehirspor, BAL'a düştü

Galatasaray'ın şampiyonluğa ulaştığı Süper Lig'de Ümraniyespor ve Giresunspor takımları küme düştü. Daha önce Süper Lig'de mücadele eden ekiplerden Yılport Samsunspor ve Çaykur Rizespor, bu kulvara geri döndü. Süper Lig'de boy gösterecek 75. takım olacak Pendikspor, 2. Lig şampiyonluğunun hemen ardından 1. Lig'den Süper Lig vizesi aldı.

Geçen sezon Süper Lig'den düşen Çaykur Rizespor, 1. Lig'e veda eden Kocaelispor, 1 sezon aradan sonra tekrar bir üst lige çıktı. Süper Lig'e geçen sezon yükselen Ümraniyespor, 1 sezon tutunabildiği ligden düştü.

Yine geçen yıl 1. Lig'den düşen Balıkesirspor, 2. Lig'den düşen Eskişehirspor, Niğde Anadolu FK, bulundukları lige tutunamayıp küme düştü. Daha önce Süper Lig'de yer alan ekiplerden Eskişehirspor, Bölgesel Amatör Lig'e geriledi.