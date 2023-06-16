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Spor
AA 16.06.2023 05:36

Messi kariyerinin en hızlı golünü Avustralya karşısında attı

Son dünya şampiyonu Arjantin, yıldız futbolcusu Lionel Messi'nin kariyerinin en hızlı golünü attığı dostluk maçında Avustralya'yı 2-0 yendi.

Messi kariyerinin en hızlı golünü Avustralya karşısında attı

Çin'in başkenti Pekin'deki Workers Stadı'nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan Arjantin'de ceza sahası dışında topla buluşan Messi, çalımlarla önünü boşaltarak uzak mesafeden şık bir vuruşa meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Maçın 79. saniyesinde gelen gol, gelecek sezon için Amerikan 1. Futbol Ligi (MLS) takımlarından Inter Miami ile anlaşan Messi'nin kariyerinde attığı en hızlı gol olarak kayıtlara geçti.

Karşılaşmanın kalan bölümünde de oyunu kontrolü altında tutan Arjantin, 68. dakikada German Pezzella'nın fileleri sarsmasıyla müsabakadan 2-0 galip ayrıldı.

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