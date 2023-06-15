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Spor
AA 15.06.2023 22:46

Milli kadın güreşçilerden 3 madalya

Arnavutluk'ta düzenlenen 17 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nın dördüncü gününde milli kadın güreşçiler birer altın, gümüş ve bronz madalya elde etti. Organizasyonda kadınlar 65 kiloda Duygu Gen, Avrupa birincisi oldu.

Milli kadın güreşçilerden 3 madalya

Türkiye Güreş Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, başkent Tiran'da gerçekleştilen organizasyonda kadınlar 65 kiloda mücadele eden Duygu Gen, organizasyona bağımsız katılan Margarita Salnazarian'ı finalde 2-1 mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu.

Duygu bu başarısıyla şampiyonada Türkiye adına ilk altın madalyayı aldı.

43 kiloda mücadele eden Yağmur Karabacak ise finalde bağımsız sporcu Aleksandra Berezovskaia'ya mağlup olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Kadınlar 49 kiloda ise Nil Aktaş, Polonyalı rakibi Maja Milena Majdanska'yı 7-4 mağlup ederek bronz madalya elde etti.

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Arnavutluk Avrupa Güreş Şampiyonası
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