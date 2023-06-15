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Spor
AA 15.06.2023 23:29

Para Bilek Güreşi Avrupa Şampiyonası'nda 22 madalya

Moldova'da düzenlenen Para Bilek Güreşi Avrupa Şampiyonası'nı milli sporcular, 13 altın, 7 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 22 madalya ile tamamladı.

Para Bilek Güreşi Avrupa Şampiyonası'nda 22 madalya

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'nun açıklamasına göre, başkent Kişinev'de bu yıl 34'üncüsü düzenlenen Para Bilek Güreşi Avrupa Şampiyonası bugün sona erdi.

Organizasyona 31 Avrupa ülkesinden sporcular katılırken, ay-yıldızlı sporcular şampiyonayı 13 altın, 7 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 22 madalya ile bitirdi. Ayrıca bu sonuçlarla mililler kadınlar ve erkeklerde takım halinde 3. olarak 2 kupa kazandı.

Organizasyonda sağ kol kategorisinde Elif Naz Bakır, Mustafa Dinleyici, Gökhan Seven, Meryem Yıldırım, İsmail Bekar ve Murat Çırık altın madalya, Fatih Kamuz, Halit Can Ünal, Kenan Eroğlu ve Oya Aydın gümüş madalya, Ömer Aydın da bronz madalya elde etti.

Sol kol kategorisinde ise İsmail Hacı Bekar, Gökhan Seven, Meryem Yıldırım, Elif Naz Bakır, Ümit Burunlular, Abdülsamed Ocakoğlu ve Murat Çırık altın madalya, Fatih Kamuz, Halit Can Ünal ve Oya Aydın gümüş madalya, Ömer Aydın da bronz madalyanın sahibi oldu.

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