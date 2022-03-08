Haber Giriş: 8 Mart 2022 Salı 18:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Premier Lig'den Ukrayna'ya 1 milyon sterlin yardım
[Fotoğraf: Arşiv]
İngiltere Premier Lig yönetimi, Rusya saldırısı altındaki Ukrayna'ya 1 milyon sterlin bağış yapılacağını açıkladı.
İngiltere Premier Lig'in internet sitesinde yer alan açıklamada, Rusya'nın saldırıları bir kez daha kınandı ve en kısa zamanda bölgeye barış gelmesi temennisinde bulunuldu.
Rusya'daki yayın ortağıyla mevcut anlaşmasını iptal eden Premier Lig yönetimi, ihtiyaç sahiplerine insani yardım ulaştırılması için Afet ve Acil Durum Komitesi'ne 1 milyon sterlin bağışta bulunulmasını kararlaştırdı.
Etiketler: Premier Lig Ukrayna
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