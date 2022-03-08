İngiltere Premier Lig'in internet sitesinde yer alan açıklamada, Rusya'nın saldırıları bir kez daha kınandı ve en kısa zamanda bölgeye barış gelmesi temennisinde bulunuldu.

Rusya'daki yayın ortağıyla mevcut anlaşmasını iptal eden Premier Lig yönetimi, ihtiyaç sahiplerine insani yardım ulaştırılması için Afet ve Acil Durum Komitesi'ne 1 milyon sterlin bağışta bulunulmasını kararlaştırdı.