Yıllardır şampiyonluktan uzak kalan Manchester United'da sezon sonunda vedalar yaşanabilir. İngiliz devinde, birçok oyuncu takımdan ayrılmayı planlıyor.

Manchester United yönetimi, sözleşmeleri sona erecek Pogba, Lingard, Juan Mata ve Cavani'ye yeni kontrat önerdi. İngiliz basınına göre, bu futbolcular gelen teklifleri kabul etmeyi düşünmüyor.

Yapılan haberlerde, Marcus Rashford'un da takımdaki geleceği sorgulanmaya başlandı. 24 yaşındaki golcü, daha fazla forma şansı bulabileceği bir ekibe transfer olmak istiyor.

Martial ve Van de Beek'in ise kiralık olarak forma giydikleri takımlarda mutlu oldukları için Manchester United'a geri dönmeye sıcak bakmadıkları kaydedildi.

Manchester United, Şampiyonlar Ligi'ne katılamazsa; Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo da takımdan ayrılabilir. 37 yaşındaki futbolcu için Devler Ligi'nde oynamanın en önemli hedeflerden biri olduğu belirtiliyor.

İngiliz devinde sağ bek pozisyonunda da ayrılık yaşanabilir. Aaron wan-Bissaka ve Diogo Dalot arasındaki rekabet nedeniyle, iki oyuncudan birinin takıma veda edebileceği öğrenildi.