Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda oynayacağı Barcelona maçına odaklandı. Sarı kırmızılılarda teknik direktör Domenec Torrent, sahaya süreceği kadroyu belirlemeye çalışıyor.

İspanyol çalıştırıcı, Konya deplasmanında yedek başlattığı Taylan ve Mustafa Muhammed'i 11'de değerlendirmeyi planlıyor. Galatasaray'da Muslera’nın sakatlığı geçse de zorlu mücadelede kalede İnaki Pena yer alacak.

Omar Elabdellaoui'’nin Avrupa'da lisansı olmadığı için sağ bekte Sacha Boey görev yapacak. Sol bekte Van Aanholt, stoper ikilisinde ise Marcao ve Nelsson'un oynamasına kesin gözle bakılıyor.

Teknik heyet, son lig maçına oranla orta sahada değişiklik yapmayı düşünüyor. Ön libero pozisyonunda Pulgar’ın yerine Taylan, merkez orta sahada ise Berkan forma giyecek.

Berkan'ın partnerinin Feghouli olması bekleniyor. Sağ kanat Ryan Babel'e, sol kanat ise Kerem Aktürkoğlu'na emanet edilecek.

Torrent, İttifak Holding Konyaspor maçına oranla forvet tercihinde de değişiklik yapacak. Barcelona deplasmanında Gomis’in yerine Muhammed 11'de olacak.