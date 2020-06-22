Premier Lig'den yapılan açıklamada, 17-21 Haziran tarihlerinde 1829 kişinin Covid-19 testinden geçtiği ve bir pozitif vakaya rastlandığı belirtildi.

Ligde kontrol amaçlı haftada iki kez test uygulanırken, testi pozitif çıkan kişiler 7 gün karantinada kalıyor.