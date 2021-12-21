Haber Giriş: 21 Aralık 2021 Salı 09:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Premier Lig'de 90 koronavirüs vakası tespit edildi
İngiltere Premier Lig'de son bir haftada yapılan koronavirüs testlerinde 90 kişinin sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.
Premier Lig'in internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 13-19 Aralık tarihlerinde uygulanan 12 bin 345 test sonucunda 90 pozitif vaka tespit edildi.
Önceki haftanın (6-12 Aralık) test verisine (42) göre iki kattan fazla artan vaka sayısı, COVID-19 salgını başlangıcından beri en yüksek seviyesine ulaştı.
Etiketler: Premier Lig Koronavirüs
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