Haber Giriş: 20 Aralık 2021 Pazartesi 21:11Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Fenerbahçe'de Pereira dönemi sona erdi
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Fenerbahçe, teknik direktör Vitor Pereira ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Fenerbahçe Kulübü, Portekizli teknik direktör Vitor Pereira ile yollarını ayırdı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takım teknik direktörümüz Vitor Pereira ile sözleşmesinin sonlandırılması konusunda anlaşma sağlanmış ve yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar gösterdiği çaba ve çalışmalarından dolayı teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz." denildi.
Etiketler: Fenerbahçe Son Dakika
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