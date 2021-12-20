Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'ndan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre Cem Bölükbaşı, 18-19 Aralık tarihlerinde Abu Dabi Yas Marina Pisti'nde gerçekleşen Formula 2 test sürüşlerine katıldı.

Bölükbaşı, 8 kez piste çıktığı ve 2 kez de kazandığı Euroformula Open'daki takımı Van Amersfoort ile Abu Dabi'de cumartesi günü gerçekleşen test sürüşlerinde 1.37.818 derecesi ile en iyi derecesini elde etti.

Bölükbaşı, test sürüşleri sonrasında en başarılı 10 yarış pilotundan biri olmayı başardı ve Formula 1'e gidecek ilk Türk yarış pilotu olma yolculuğunda önemli bir başarıya daha imza attı.

Formula 1 hayaline daha da yaklaştı

Bölükbaşı, yaptığı açıklamada, "Abu Dabi Yas Marina Pistinde, ilk kez Formula 2 resmi test sürüşlerini başarıyla tamamladık. Daha önce Formula 3 Asya yarışlarından bildiğim bir pist olsa da ilk kez resmi bir testte Formula 2 aracı kullandım. Yine bana çok şey kazandıran ve yarış deneyimimi artıran bir sürüş oldu. Formula 1'e çıkan ilk Türk yarışçı olma hayalime her seferinde bir adım daha yaklaşıyorum. Bu süreçte beni destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Bölükbaşı, 2021 başında Formula 3 Asya Şampiyonası'nda kazandığı 1 Süper Lisans puanı üzerine Euroformula Open'da 5. olarak 5 puan daha ekledi.