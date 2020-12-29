Haber Giriş: 29 Aralık 2020 Salı 16:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Premier Lig'de 18 koronavirüs vakası
İngiltere Premier Lig'de geçen hafta yapılan koronavirüs testlerinde 18 kişinin sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.
Premier Lig'in internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 21-27 Aralık'ta uygulanan bin 479 test sonucunda 18 pozitif vaka tespit edildi.
Protokoller gereği isimleri açıklanmayan futbolcu ya da kulüp çalışanlarının izolasyon süreci başladı.
Etiketler: Premier Lig Koronavirüs
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