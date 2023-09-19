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Spor
AA 19.09.2023 15:43

Potanın Perileri'nin FIBA 2025'teki rakipleri belli oldu

Almanya, Çekya, İtalya ve Yunanistan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda eleme gruplarının kura çekimi gerçekleştirildi.

Potanın Perileri'nin FIBA 2025'teki rakipleri belli oldu

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İsviçre'deki Basketbol Evi'nde düzenlenen kura çekimi yapıldı.

Rakipler belli oldu

İkinci torbada yer alan A Milli Kadın Takımı, F Grubu'nda Slovakya, Romanya ve İzlanda ile eşleşti.

FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri, üç farklı pencerede oynanacak. Karşılaşmalar, Kasım 2023, Şubat ve Kasım 2024'te yapılacak. Gruplarını ilk sırada tamamlayan takımlar, FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'na katılım hakkı elde edecek. Gruplarını ikinci sırada bitiren en iyi 4 takım da Avrupa Şampiyonası bileti alacak.

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