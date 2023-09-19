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Spor
AA 19.09.2023 15:18

Milli takım Başantrenörü Santarelli Peru galibiyetini değerlendirdi

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nde Peru'yu 3-1 yendikleri maçta çok iyi oynamadıklarını belirterek, "Yarın Arjantin karşısında daha iyi bir oyun sergileyeceğimizi umuyorum." dedi.

Milli takım Başantrenörü Santarelli Peru galibiyetini değerlendirdi

Santarelli, Peru galibiyetinin ardından Türkiye Voleybol Federasyonunun (TVF) internet sitesine değerlendirmelerde bulundu.

İtalyan çalıştırıcı, "Bugün çok iyi bir maç oynadığımızı söyleyemem. İlk setin ardından oyuncularımda bir rahatlama oldu. İkinci sette çok fazla hata yaptık. Savunmada oldukça kötüydük ve ikinci seti kaybettik. İkinci setin ardından oyuncularımla konuştum, neler olduğunu sordum. Bu tarz maçları oynamak da motive olmak da çok kolay değil. Belki de zihin olarak bu maça hazır değildik." şeklinde görüş belirtti.

"Kazanmak istiyorsanız hak etmemiz gerekiyor"

Santarelli, yine de galip geldikleri için mutlu olduklarını aktardı.

"Üçüncü seti normal bir şekilde oynayıp kazandık. Böyle kötü oynadığınız zorlu maçları bile kazanmak önemlidir ama bazı şeyleri değiştirmemiz gerekecek. Çünkü olimpiyat elemelerini kazanmak istiyorsanız hak etmemiz gerekiyor. Yarın Arjantin karşısında daha iyi bir oyun sergileyeceğimizi umuyorum."

ETİKETLER
A Milli Kadın Voleybol Takımı Arjantin Filenin Sultanları Peru Türkiye Voleybol Federasyonu Voleybol
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