Potanın Perileri mağlubiyetle başladı
A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2021 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası C Grubu'ndaki ilk maçında Slovenya'ya 72-47 yenildi.
Maçın başında savunma ribauntlarında başarılı olan A Milli Takım, hızlı hücumlarda rakibinin sayılarına engel olamayınca 7. dakikada 9 sayı (17-8) geriye düştü. İyi savunma yapan milliler, Melis'in basketiyle 1. periyot sonunda farkı 19-16 ile 3 sayıya indirmeyi başardı.
Boyalı alanda etkili olamayan milli takım karşısında Slovenya, 18. dakikada farkı 13 sayıya (34-21) çıkardı. Hollingsworth ile oyundan kopmamaya çalışan Türkiye, soyunma odasına 36-27 geride gitti.
İkinci yarıda boyalı alanı daha etkili kullanan ama dış atışlarda düşük yüzdede kalan milli takım, Oblak'ın basketlerine engel olamayınca 3. periyodu 53-42 geride geçti.
Son periyotta oyundan tamamen kopan A Milli Takım, rakibine 72-47 mağlup oldu.
Milli Takım, gruptaki ikinci maçında yarın TSİ 13.00'te Bosna Hersek ile karşılaşacak.