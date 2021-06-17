EURO 2020'de günün ilk maçında Ukrayna ile Kuzey Makedonya sahaya çıktı.

Romanya'nın başkenti Bükreş'teki Ulusal Arena'da oynanan C Grubu ikinci karşılaşması TRT 1, TRT 4K ve trtizle.com'dan canlı yayınlandı.

Özellikle ikinci yarısı heyecan fırtınasına sahne olan maçı Ukrayna ilk yarıda bulduğu gollerle 2-1 kazandı.

Ukrayna'ya galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Yarmolenko ve 34'te Yaremchuk attı. Kuzey Makedonya'nın 57. dakikada Alioski'yle bulduğu gol ise puan almak için yeterli olmadı.

Kuzey Makedonya karşısında ilk yarıda bulduğu gollerle galibiyete ulaşan Ukrayna, bu sonuçla EURO 2020'deki ilk puanlarını aldı.