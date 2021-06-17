İtalya'da düzenlenen şampiyonada Kaan Kahraman 16.28 saniyelik derecesiyle ikinci sırayı elde etti.

Yunanistan'dan Greorgios Kaltsoukalas ise 16.09 saniyeyle birinci oldu.

Kadınlar 4X200 metre bayrak yarışında ise Beril Ülker, Adasu Ramazanoğlu, Zeynep Elbir ve Hazal İrem Ateş'ten oluşan milli takım ise 4. oldu.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Şahin Özen, Kaan'ın önemli bir başarıya imza attığını belirterek, "Bayrağımızı genç sporcularımız sayesinde bir kez daha dalgalandırdık. Kendisini ve takım arkadaşlarını, teknik ekibi ve antrenörlerimizi tebrik ediyorum. Sualtı sporları ailemize ve ülkemize gurur ve mutluluk yaşatmaya devam ediyorlar. Yarışmalar yarın da devam edecek. Milli sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.