Basketbol Süper Ligi, 3. hafta karşılaşmalarıyla devam edecek. Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ile Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 2019-2020 sezonu ilk hafta maçlarıyla başlayacak. Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 2. hafta müsabakaları oynanacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu dört ligde haftanın maç programı şöyle:

Basketbol Süper Ligi

12 Ekim Cumartesi:

13.00 Bahçeşehir Koleji-Meksa Yatırım Afyon Belediyespor (BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)

15.15 Gaziantep Basketbol-TOFAŞ (Şahinbey)

17.30 Galatasaray Doğa Sigorta-Beşiktaş Sompo Sigorta (Sinan Erdem)

20.00 Türk Telekom-Fenerbahçe Beko (Ankara)

13 Ekim Pazar:

13.00 Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol-OGM Ormanspor (Gazanfer Bilge)

15.15 Frutti Extra Bursaspor-Pınar Karşıyaka (TOFAŞ)

17.30 Teksüt Bandırma-Anadolu Efes (Banvit Kara Ali Acar)

20.00 Sigortam.net İTÜ Basket-Darüşşafaka Tekfen (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

12 Ekim Cumartesi:

14.00 Samsun Canik Belediyespor-Adana Basketbol (Mustafa Dağıstanlı)

15.15 Fenerbahçe Öznur Kablo-Beşiktaş (Metro Enerji)

16.00 BOTAŞ-OGM Ormanspor (Ankara DSİ Etlik)

17.00 İzmit Belediyespor-Elazığ İl Özel İdare (Kocaeli Atatürk)

17.30 Gelecek Koleji Çukurova Basketbol-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Servet Tazegül)

13 Ekim Pazar:

15.15 Galatasaray-Çankaya Üniversitesi (Ahmet Cömert)

Türkiye Basketbol 1. Ligi

11 Ekim Cuma:

16.30 Anadolu Basket-Lokman Hekim Fethiye Belediyespor (TOBB ETÜ)

18.00 1881 Düzce Belediyespor-Yalovaspor (Kalıcı Konutlar Merkez)

12 Ekim Cumartesi:

14.30 Final Gençlik-Mamak Belediyespor (Bursa Atatürk)

15.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Bornova Belediyespor (Muradiye)

16.00 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Bandırma Kırmızı (Kurtdereli)

16.00 Konyaspor-Gemlik Basketbol (Selçuklu Belediyesi)

16.00 Petkimspor-Akhisar Belediyespor (ENKA)

17.00 Samsunspor-Merkezefendi Belediyespor (Mustafa Dağıstanlı)

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi

11 Ekim Cuma:

18.00 Urla Belediyespor-Fenerbahçe Gelişim (12 Eylül)

12 Ekim Cumartesi:

14.00 İstanbul Üniversitesi-Mardin Büyükşehir Başak (Prof. Dr. Turgay Atasü)

14.00 Bursa Büyükşehir-Edremit Belediyesi Gürespor (Yıldırım Şahin Başol Spor Kompleksi)

14.00 Antalya 07 Basketbol-Emlak Konut (Antalya)

15.00 Yalova VİP-Bayraklı Belediyespor (90. Yıl)

17.00 1881 Düzce Belediyespor-BOTAŞ Gelişim (Kalıcı Konutlar Merkez)

13 Ekim Pazar:

14.00 Mersin Üniversitesi-Sakarya Yükseliş (Mersin Üniversitesi)

17.00 Bosna 34-Nesibe Aydın (Lüleburgaz Belediyesi Yıldızlar Akademisi)

Kaynak: AA