Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın müsabaka programı şu şekilde:

TFF 2. Lig

Kırmızı Grup

13 Ekim Pazar:

14.00 Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Birevim Elazığspor (Bodrum İlçe)

14.00 Sivas Belediyespor-Etimesgut Belediyespor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi)

14.30 Ankara Demirspor-Vanspor (TCDD Ankara Demirspor)

14.30 Niğde Anadolu-Kırşehir Belediyespor (Niğde 5 Şubat)

14.30 Kardemir Karabükspor-Tuzlaspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

15.00 Uşakspor-Eyüpspor (Uşak 1 Eylül)

15.00 Bandırmaspor-Sakaryaspor (Bandırma 17 Eylül)

15.00 Ergene Velimeşespor-Kastamonuspor 1966 (Ergene Velimeşe)

19.00 Piserro Kahramanmaraşspor-Bayburt Özel İdare (12 Şubat)

Beyaz Grup

13 Ekim Pazar:

14.00 Gümüşhanespor-Manisa Futbol Kulübü (Gümüşhane Yenişehir)

14.00 Hekimoğlu Trabzon-Zonguldak Kömürspor (Vakfıkebir İlçe)

14.30 Hacettepe-Yeni Çorumspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

14.30 Başkent Akademi-Tarsus İdmanyurdu (Ankara OSTİM)

14.30 1922 Konyaspor-Amed Sportif Faaliyetler (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)

15.00 Sarıyer-İnegölspor (Yusuf Ziya Öniş)

15.00 Pendikspor-Afjet Afyonspor (Pendik)

17.00 Yılport Samsunspor-Kırklarelispor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 Şanlıurfaspor-Sancaktepe Futbol Kulübü (Şanlıurfa GAP)

TFF 3. Lig

1. Grup

13 Ekim Pazar:

14.00 Kızılcabölükspor-Silivrispor (Kızılcabölük Semt Sahası)

14.00 Artvin Hopaspor-Karbel Karaköprü Belediyespor (Hopa İlçe)

14.00 Anagold 24Erzincanspor-Düzcespor (Mustakil Atletizm Pisti Sahası)

14.00 Yomraspor-Ci Group Buca (Yomra İlçe)

14.30 68 Aksaray Belediyespor-Şile Yıldızspor (Dağılgan)

14.30 Sultanbeyli Belediyespor-Yeni Orduspor (15 Temmuz)

14.30 Tokatspor-Serik Belediyespor (Gaziosmanpaşa)

15.00 Çatalcaspor-Çankaya Futbol Kulübü (Ziya Altınoğlu)

15.00 Manisaspor-Erzinspor (Manisa 19 Mayıs)

2. Grup

13 Ekim Pazar:

13.00 Ağrı 1970-Büyükçekmece Tepecikspor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)

13.30 Payasspor-Belediye Derincespor (Payas İlçe)

14.00 Elazığ Belediyespor-Ofspor (Gençlik Merkezi Sentetik Sahası)

14.00 Fatsa Belediyespor-1877 Alemdağspor (Fatsa İlçe)

14.30 Kemerspor 2003-Erbaaspor (Kemer İlçe)

15.00 Esenler Erokspor-Karşıyaka (Esenler)

19.00 Kocaelispor-Kozanspor (Kocaeli)

19.00 Fethiyespor-Turgutluspor (Fethiye İlçe)

3. Grup

13 Ekim Pazar:

14.00 Pazarspor-Medical Park Batman Petrolspor (Pazar İlçe)

14.30 Nevşehir Belediyespor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor (Nevşehir Gazi)

14.30 Osmaniyespor-Muğlaspor (7 Ocak)

15.00 Darıca Gençlerbirliği-Nazilli Belediyespor (Darıca İlçe)

15.00 Karacabey Belediyespor-Gölcükspor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)

15.00 Somaspor-Altındağ Belediyespor (Soma Atatürk)

15.00 Bayrampaşa-Yozgatspor 1959 (Bayrampaşa Çetin Emeç)

15.00 Modafen-Halide Edip Adıvarspor (Alemdağ)

19.00 Diyarbekirspor-1954 Kelkit Belediyespor (Diyarbakır)

Kaynak: AA