''Ancelotti'yi kovduktan sonra ağladım.'' Bu sözler Bayern Münih'in Ceo'su Karl Haynz Rumenige'ye ait.

Bavyera ekibinin patronu 2016 yılında takımın başına getirdiği ve kötü sonuçlardan dolayı 2017 sezonunda görevden aldığı Carlo Ancelotti ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Rumenige,"Ancelotti iyi bir teknik adam. Maalesef o dönem takımın gidişatı iyi yönde değildi ve istediğimiz sonuçları alamıyorduk" dedi.

Bayern Münih'in Ceo'su Ancelotti'nin görevine son verdiği anı da paylaştı. Bavyera ekibinin patronu ,"Ona görevden alındığını söylediğim zaman ağlamak üzereydim, Ancelotti bana sarıldı ve artık patronum değilsin ama hala arkadaşız dedi ve bunun üstüne ağladım çünkü bu kadar olgunca bir cevap beklemiyordum. O cidden iyi bir adam açıklamasında bulundu."

2016 yılında Pep Guardiola'nın yerine Bayern Münih'e gelen Ancelotti o sezon takımla Bundesliga şampiyonluğu yaşamıştı.

İtalyan teknik adam 2018 sezonundan bu yana Seri A ekibi Napoli'nin antrenörlüğünü yapıyor.

Kaynak: TRT SPOR