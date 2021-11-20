Haber Giriş: 20 Kasım 2021 Cumartesi 13:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Potada Beşiktaş Fenerbahçe derbisi yarın
[Fotoğraf: AA]
ING Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında yarın Beşiktaş Icrypex ile Fenerbahçe Beko karşılaşacak.
Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde yapılacak maç saat 21.00'de başlayacak. Müsabaka, Tivibu Spor 2 kanalında yayımlanacak.
Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de geride kalan 8 maçta 5 galibiyetle 6. sırada yer alıyor. Sarı-lacivertliler ise 8 maçın 7'sini kazanarak liderlik koltuğunda oturuyor.
Etiketler: Basketbol Beşiktaş Fenerbahçe
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