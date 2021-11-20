Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Nef Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak derbide karşılaşacak. Bu müsabaka, Ocak 2011'de açılan Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde yapılan 13. derbi olacak.

Galatasaray'ın ev sahipliğinde Süper Lig'de yapılan son 12 karşılaşmada sarı-kırmızılılar 4, sarı-lacivertliler ise 3 kez galip geldi. İki takım arasındaki 5 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

Son 6 derbinin 5'i berabere