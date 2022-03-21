Portekiz Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, sakatlığı nedeniyle orta saha oyuncusu Neves'in yerine Porto’dan Vitinha kadroya dahil edildi.

Dragao Stadı'nda Türkiye ile 24 Mart ve turu geçmesi halinde 29 Mart'ta play-off maçlarına çıkacak Portekiz'in 25 kişilik kadrosu şöyle:

Kaleci: Anthony Lopes (Olimpik Lyon), Diogo Costa (Porto), Rui Patricio (Roma)

Defans: Cedric Soares (Arsenal), Joao Cancelo (Manchester City), Diogo Dalot (Manchester United), Gonçalo Inacio (Sporting Lizbon), Jose Fonte (Lille), Pepe (Porto), Nuno Mendes (PSG), Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund)

Orta saha: Danilo Pereira (PSG), Matheus Nunes (Sporting Lizbon), William Carvalho (Real Betis), Joao Moutinho (Wolverhampton Wanderers), Bruno Fernandes (Manchester United), Otavio Monteiro, Vitinha (Porto), Bernardo Silva (Manchester City)

Forvet: Joao Felix (Atletico Madrid), Andre Silva (Leipzig), Cristiano Ronaldo (Manchester United), Diogo Jota (Liverpool), Gonçalo Guedes (Valencia), Rafael Leao (Milan).