2022 Dünya Kupası play-off maçları öncesi hafta sonu oynanan karşılaşmalarda yurt dışında top koşturan milli futbolcular, kulüp takımlarındaki performansları ile dikkat çekti.

Yusuf Yazıcı

CSKA Moskova'da forma giyen Yusuf Yazıcı, Rubin Kazan’ı 6-1 yendikleri maçta hat-trick yaptı. 25 yaşındaki futbolcu, 4. lig maçında 6. golüne ulaşırken, takımının galibiyet serisinde de başrol oynadı.

Cengiz Ünder

Bu sezon performansıyla dikkat çeken ve 11 golü bulunan Cengiz Ünder’in forma giydiği Marsilya sahasında Nice’i 2-1 ile geçerken, milli futbolcu karşılaşmaya ilk 11’de başladı.

Cengiz, perşembe günü Basel ile oynanan Konferans Ligi karşılaşmasında 1 gol atarak takımının çeyrek finale yükselmesine katkı sağlamıştı.

Burak Yılmaz

Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Lille’de top koşturan Burak Yılmaz, Nantes’i 1-0 mağlup ettikleri mücadelede 74. dakikada oyuna girerken, hafta içi Şampiyonlar Ligi’nde Chelsea müsabakasında 1 gole imza atmıştı.

Zeki Çelik

Zeki Çelik ise son karşılaşmada süre almadı. Konferans Ligi’nde takımıyla çeyrek finale yükselen bir başka futbolcu da Çağlar Söyüncü oldu. Çağlar, hafta sonu ligde karşılaştıkları Brentford maçında 90 dakika sahada kaldı.

Enes Ünal 14. golüne ulaştı

İspanya LaLiga’da Getafe forması giyen Enes Ünal, son 18 lig maçında 14 gole ulaştı.

Athletic Bilbao ile oynanan karşılaşmada da 1 gole imza atan milli futbolcu, rakip fileleri atarak adeta takımını ligde tutuyor. Enes, A Milli Takım'ın Portekiz ile oynayacağı 2022 Dünya Kupası play-off maçı aday kadrosuna da çağrıldı.

Kaan Ayhan 3. golünü kaydetti

Seri A’da son 5 lig maçında 13 puan alarak üst sıralara tırmanan Sassuolo’da milli oyuncu Kaan Ayhan, Spezia’yı 4-1 yendikleri mücadelede takımının 3. golünü kaydetti.

Merih Demiral - Mert Müldür

İlk 11’de maça başlayan Mert Müldür de 90 dakika sahada kaldı. UEFA Avrupa Ligi’nde haftanın futbolcusu seçilen ve Atalanta'nın çeyrek finale yükselmesinde pay sahibi olan Merih Demiral, Bologna karşısında da 90 dakika görev aldı.

Hakan Çalhanoğlu

Son haftalarda üst üste yaşadığı puan kayıpları ile zirve yarışında yara alan Inter’de Hakan Çalhanoğlu ise Fiorentina maçında 90 dakika mücadele ederken, taraflar sahadan 1’er puanla ayrıldı. Milano ekibi 60 puanla 3. sırada yer alıyor.