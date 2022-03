Antrenör Musa Davulcu sayesinde spor yapmaya başlayan Topaloğlu, 2019 yılında Finlandiya'da düzenlenen Down Sendromlular Avrupa Şampiyonası'nda gülle atmada elde ettiği 10.96'lık derecesiyle dünya rekorunun sahibi oldu.

[Fotoğraf: AA]

Canik Belediyespor sporcusu, 100 metre koşu ve disk atmada da dereceleri olan Ali Topaloğlu'nun antrenörü Musa Davulcu, genç sporcuyla yaklaşık 9 yıl önce tanıştıklarını, katıldıkları uluslararası şampiyonalarda 14 altın madalya kazandıkları söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Davulcu, Ali'nin spor ile tanışma serüvenini anlattı.

"2013 yılında ilk antrenörlüğe başladığımda engelli sporcu arayışına başladım. Ali'nin babasını da tanıyorum. Sordum, 'Çevrende engelli sporcu var mı?' diye. O da 'Oğlum var ama yapabilir mi?' dedi. Ben de Ali'yi gördükten sonra babasına, 'İki sene sonra dünya şampiyonu karşımda duruyor.' cevabını verdim. Daha sonra çalışmalara başladık. Türkiye, Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonluğu kazandık. Ayrıca gülle atmada 10.96 metre ile dünya rekoru kırdık. Özellikle güllede katıldığımız bütün uluslararası şampiyonalarda neredeyse hepsinde altın madalya kazandık."

[Fotoğraf: AA]

Davulcu, Ali Topaloğlu'nun kazandığı başarılarla engelli sporculara da örnek olduğunu vurguladı.

"Ali'nin başarısından sonra birçok çocuk spora başladı. Biz de engelli ve özel sporculara ulaşarak spora kazandırdık. İnsanların hayatlarına dokunmak güzel bir duygu."

[Fotoğraf: AA]

"Bu çocukların sosyalleşmesinin tek yönü bence spordur"

Davulcu, ülkenin farklı yerlerinden insanların arayarak, "Nasıl bu seviyeye getirdiniz?" diye sorduğunu belirtti.

"Belediyemiz de bize çok destek oluyor. Bu çocukların sosyalleşmesinin tek yönü bence spordur. Her down sendromlu birey spor yapmalıdır. Her antrenör mutlaka bir down sendromlu bir sporcu çalıştırmalı. Ali, down sendromlular uluslararası şampiyonalarda ilk altın madalya kazanan sporcumuzdur."

[Fotoğraf: AA]

Ali Topaloğlu ise spor ile güzel başarılar kazandığını vurgulayarak, "Aileme, antrenörüme, Gençlik ve Spor Bakanımıza ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.