Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk'ün, 34 yaşındaki Polonya asıllı Alman golcü Podolski'ye, 32 yaşındaki Kırkpınar başpehlivanı Antalyalı Ali Gürbüz ile yağlı güreş yaptırma fikri, sporseverleri heyecanlandırdı.

"Yağlı güreş, Podolski'nin yaptığı sumo güreşinden daha renkli olur"

Kulüp basın sözcüsü Murat Süğlün, yeşil sahanın yıldızı ile er meydanının yıldızının karşılaşmasını herkesin heyecanla bekleyeceğini vurguladı.

"Podolski ile Kırkpınar başpehlivanı Ali Gürbüz'ün yağlı güreş yapması, er meydanına ayrı renk katacaktır. Podolski enteresan bir kişilik. Her şey yoluna girsin, bu salgın kabusunu atlatalım, insanlara moral olması için bile böyle bir şey yapılabilir. Hiçbir sıkıntı yok. Yağlı güreş, Podolski'nin Japonya'da yaptığı sumo güreşinden daha renkli olur."

Taraftarları heyecan sardı

Lukas Podolski ile Ali Gürbüz'ün kispet giyip kol bağlamasını hem futbol hem hem de güreş izleyicileri merakla bekliyor.

Antalyaspor taraftarı Metin Çelik, Gürbüz ve Podolski'nin er meydanına çıkması fikrinin kendilerinde heyecan uyandırdığını söyledi. Çelik, mücadelenin dünya tarafından ilgiyle izleneceğini düşündüklerini vurguladı.

"Antalya, Türkiye'de yağlı güreşin merkezi. Antalyaspor da futbolda en önemli kulüpler arasında yer alıyor. Hem yağlı güreşimizi hem de Antalyaspor'umuzu dünyaya tanıtması açısından çok önemli olacak. Biz de taraftarlar olarak gereken ilgiyi göstereceğiz."

Sosyal medyada ilk adımlar atılmıştı

Kırmızı-beyazlı kulübün Instagram hesabından gerçekleştirilen canlı yayına katılan Başkan Öztürk, Lukas Podolski'nin Japonya'da futbol oynarken sumo güreşini deneyimlediğini anımsattı.

"Kendisine Antalya'da yağlı güreş yaptıracağız. Gerçi sakatlanmaması için bir şey yapmamız lazım. Kırkpınar başpehlivanı Ali Gürbüz ile yağlı güreş yapabilir."

Canlı yayında bir süre yer alan tecrübeli futbolcu da bunun üzerine, "Ali Gürbüz biraz beklesin. Birbirimize dokunamadığımızdan onu yenmem için bu işlerin geçmesi lazım." ifadelerini kullanmıştı.