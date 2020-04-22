Haber Giriş: Kaynak: AA
Barcelona'dan Abdülkadir Ömür paylaşımı
[Fotoğraf: AA]
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekibi Barcelona'nın sosyal medyadaki Türkçe sayfasından Trabzonspor'un genç oyuncusu Abdülkadir Ömür ile ilgili paylaşımda bulunuldu.
Abdülkadir Ömür'ün, bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından Barcelona ve Messi ile ilgili sözleri alıntı yapılarak futbolcuya cevap verildi.
Barcelona Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımında, "Hayaller hızlı bile olsa, peşinden koşmayı bırakma..." ifadeleri kullanıldı.
— FC Barcelona () (@fcbarcelona_tr) April 22, 2020
Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür: "Barcelona'da Messi ile oynamak futbolda zirve. Barça ve Messi hayranlığım malum. Yaşanılması zor bir hayalmiş gibi görünüyor ama ben bu hayali gerçekleştirmeyi hep düşünüyorum."
Hayaller hızlı bile olsa, peşinden koşmayı bırakma... https://t.co/mD2Bdg3ApW
Etiketler: barcelona Abdülkadir Ömür TrabzonsporSon Güncelleme: 22 Nisan 2020 Çarşamba 14:02
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