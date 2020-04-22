Haber Giriş: Kaynak: AA
Korcan Çelikay'ın acı günü
[Fotoğraf: AA]
Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü'nün tecrübeli kalecisi Korcan Çelikay'ın babaannesinin vefat ettiği açıklandı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 32 yaşındaki file bekçisinin babaannesinin hayatını kaybettiği belirtilerek, "Kalecimiz Korcan Çelikay'ın babaannesi Fatma Çelikay hanımefendinin vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah'tan rahmet, kalecimiz Korcan Çelikay ve ailesine başsağlığı dileriz." denildi.
Kalecimiz Korcan Çelikay'ın babaannesi Fatma Çelikay hanımefendinin vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah'tan rahmet, kalecimiz Korcan Çelikay ve ailesine başsağlığı dileriz. pic.twitter.com/1l1feqUoug— MKE Ankaragücü #EvdeKal (@Ankaragucu) April 21, 2020
Etiketler: MKE Ankaragücü Korcan ÇelikaySon Güncelleme: 22 Nisan 2020 Çarşamba 13:46
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