Haber Giriş: Kaynak: DHA
Fenerbahçe antrenmanlarına uzaktan devam ediyor
[Fotoğraf: AA]
Fenerbahçeli futbolcular, video kamera sistemiyle antrenmanlarına devam etti.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Süper Lig’de maçlara ara verilirken, Fenerbahçeli futbolcular çalışmalarını tam gaz sürdürüyor.
Sarı lacivertliler, teknik ekip tarafından kendilerine verilen özel programı uygularken, video kamera sistemiyle aynı anda antrenmana başlıyor.
Çalışmalarımızı sürdürüyoruz. pic.twitter.com/xIOvkEYSXs— Fenerbahçe SK - #EvdeKal (@Fenerbahce) April 21, 2020
Etiketler: Fenerbahçe video kamera sistem koronavirüs tedbirleriSon Güncelleme: 21 Nisan 2020 Salı 22:30
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