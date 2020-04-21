Haber Giriş: Kaynak: AA
Tottenhamlı futbolcular sosyal mesafe kuralını yine ihlal etti
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da forma giyen Serge Aurier ve Moussa Sissoko, ülkede getirilen tedbirlere aykırı şekilde antrenman yaptı.
Aurier'in sosyal medya hesabından yayınladığı videoda, iki futbolcunun sosyal mesafe kuralına uymadan yan yana çalıştığı görüldü.
Fildişi Sahilli oyuncu, videoyu daha sonra hesabından kaldırdı.
Tottenham'da daha önce de teknik direktör Jose Mourinho ile 3 futbolcu, Londra'daki bir parkta izolasyon kurallarına uymadan antrenman yaparken görüntülenmişti.
Etiketler: Tottenham sosyal mesafe kuralı Serge Aurier Moussa Sissoko koronavirüs İngiltere Premier LigSon Güncelleme: 21 Nisan 2020 Salı 20:38
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