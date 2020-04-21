Haber Giriş: Kaynak: AA
Hollanda'da sezonun sona erdirilmesi görüşülecek
Hollanda Kraliyet Futbol Federasyonu (KNVB), yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle sezonun sona erdirilmesi için kulüplerle görüşüleceğini açıkladı.
Federasyondan yapılan açıklamada, ülkede salgın nedeniyle spor organizasyonlarının yasaklanmasının ardından 2019-2020 sezonuna devam edilmemesinin amaçlandığı belirtildi.
Federasyonun bu konuda UEFA'ya danıştıktan sonra kulüplerle bir araya gelerek karar vereceği kaydedildi.
Hollanda Başbakanı Mark Rutte, koronavirüs nedeniyle spor karşılaşmaları dahil büyük etkinliklerin 1 Eylül'e kadar yasaklandığını açıklamıştı.
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