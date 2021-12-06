Haber Giriş: 6 Aralık 2021 Pazartesi 13:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Pjanic, Borussia Dortmund maçı kadrosundan çıkarıldı
UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda, yarın deplasmanda Almanya'nın Borussia Dortmund takımıyla karşılaşacak Beşiktaş'ta Miralem Pjanic kadrodan çıkarıldı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları saptanan Miralem Pjanic, Borussia Dortmund maçı kamp kadrosundan çıkarılarak tedavisine başlandı.
Etiketler: Beşiktaş Şampiyonlar Ligi
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