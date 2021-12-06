Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi, CEV Kupası ve Challenge Kupası'nda kadın ve erkeklerde temsil eden takımlar, 7-8-9 Aralık'ta maçlarına çıkacak.

Tarih Maç Organizasyon Saat Yarın Aydın Büyükşehir Belediyespor-1. MCM-Diamant Kaposvar (Macaristan) Challenge Kupası son 16 turu ilk maçı 19.00 Yarın SWD Powervolleys (Almanya)-Galatasaray HDI Sigorta CEV Kupası 16'lı finaller turu ilk maçı 21.00 8 Aralık Çarşamba Galatasaray HDI Sigorta-SWD Powervolleys (Almanya) CEV Kupası 16'lı finaller turu ikinci maçı 21.00 8 Aralık Çarşamba CV Tenerife La Laguna (İspanya)-Nilüfer Belediyespor Challenge Kupası son 16 turu ilk maçı 21.00 8 Aralık Çarşamba Calcit Kamnik (Slovenya)-Eczacıbaşı Dynavit CEV Kupası son 16 turu ilk maçı 22.00 8 Aralık Çarşamba Türk Hava Yolları-Dinamo Moskova (Rusya) Şampiyonlar Ligi grup 2. maçı 18.00 8 Aralık Çarşamba VC Maritza Plovdiv (Bulgaristan)-Fenerbahçe Opet Şampiyonlar Ligi grup 2. maçı 20.00 8 Aralık Çarşamba Halkbank-OK Bosna Sarajevo (Bosna Hersek) Challenge Kupası son 32 turu ilk maçı 14.00 9 Aralık Perşembe OK Bosna Sarajevo (Bosna Hersek)-Halkbank Challenge Kupası son 32 turu ikinci maçı 17.00 9 Aralık Perşembe LP Salo (Finlandiya)-VakıfBank Şampiyonlar Ligi grup 2. maçı 20.00

Halkbank-OK Bosna Sarajevo ile Galatasaray HDI Sigorta-SWD Powervolleys eşleşmelerindeki her iki maç da kulüplerin anlaşması gereği Ankara ve İstanbul'da oynanacak.