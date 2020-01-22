Spor
Pınar Karşıyaka-Leiden maçı TRT SPOR2’de22 Ocak 2020 Çarşamba 15:24 - Son Güncelleme
FIBA Avrupa Kupası'ndaki temsilcilerimiz Pınar Karşıyaka ve Bahçeşehir Koleji, bugün gruplarında 4'üncü maçlarına çıkıyor. Pınar Karşıyaka-Leiden mücadelesi bugün saat 20.00'de başlayacak ve TRT SPOR2'den naklen yayınlanacak.
FIBA Avrupa Kupasındaki temsilcilerimiz Pınar Karşıyaka ve Bahçeşehir Koleji 2. tur L grubunda 4. maçlarına çıkıyor.
Yoluna yenilgisiz devam eden Pınar Karşıyaka, Leiden'i konuk edecek.
Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak ve TRT SPOR2'den naklen yayınlanacak.
Bahçeşehir Koleji ise Enisey'i konuk edecek.
Beşiktaş Akatlar Spor Salonunda oynanacak karşılaşmanın başlama saati 17.00.
L grubunda Pınar Karşıyaka 3 maçta 3 galibiyetle zirvede.
2 galibiyeti bulunan Enisey ve Bahçeşehir Koleji averajla 2 ve 3'üncü sırada bulunuyor.
Son sıradaki Leiden'in ise 1 galibiyeti var. Grupta ilk iki sırayı alan takımlar çeyrek finale yükselecek.
Kaynak: TRT SPOR
Etiketler: Pınar Karşıyaka Leiden FIBA Avrupa Kupası