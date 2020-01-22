Bundesliga ekiplerinden Schalke'de forma giyen Ozan Kabak, transfer süreci ve hedefleri hakkında Alman basınına açıklamalarda bulundu.

19 yaşındaki milli futbolcu, Stuttgart forması giydiği dönemde Bayern Münih'in kendisiyle ilgilendiğini söyledi.

Menajeriyle birlikte Bavyera ekibiyle iletişim kurduklarını belirten Ozan, ''Henüz gencim ve gelişebileceğim bir yerde oynamak istiyorum. Bu yüzden Schalke'yi tercih ettim'' dedi.

Genç yaşında Avrupa'da oynamaya başlamasının üzerinde baskı oluşturmadığını söyleyen milli futbolcu, ''Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi deneyimi yaşadım ve sonra Almanya'ya geldim. Sorumluluk almayı seviyorum'' şeklinde konuştu.

Gelecekteki hedeflerine de değinen Ozan Kabak, ''Bundesliga'da birkaç yıl daha forma giymeyi amaçlıyorum. Daha sonra hayalim olan İngiltere Premier Ligi'nde top koşturmak istiyorum'' ifadelerini kullandı.

Kaynak: TRT SPOR