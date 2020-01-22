Spor
Remi Walter Yeni Malatya'da22 Ocak 2020 Çarşamba 15:17 - Son Güncelleme
Transfer çalışmalarını sürdüren BtcTurk Yeni Malatyaspor, Fransa'nın Nice ekibinde forma giyen Remi Walter'ı kadrosuna kattı. 24 yaşındaki futbolcuyla 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.
Bu sezon takımında çok fazla şans bulamayan ve Malatya ekibinin takibinde olan 24 yaşındaki futbolcu, 1,5 yıllık sözleşmeye imza attı.
Daha önce Nancy ve Troyes formaları da giyen Remi Walter, Fransa U21 Takımı'nın da formasını 11 kez sırtına geçirdi.
Walter sezon başında Trabzonspor'un da gündemine gelmişti.
Kaynak: İHA
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