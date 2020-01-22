Bu sezon takımında çok fazla şans bulamayan ve Malatya ekibinin takibinde olan 24 yaşındaki futbolcu, 1,5 yıllık sözleşmeye imza attı.

Daha önce Nancy ve Troyes formaları da giyen Remi Walter, Fransa U21 Takımı'nın da formasını 11 kez sırtına geçirdi.

Walter sezon başında Trabzonspor'un da gündemine gelmişti.

Kaynak: İHA