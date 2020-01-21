Ülker Stadı'ndaki karşılaşmanın ilk yarısında sarı-lacivertliler, Ferdi Kadıoğlu ve Mevlüt Erdinç ile goller buldu.

İkinci yarıda skoru koruyan Fenerbahçe, adını son 8 takım arasına yazdırdı.

Ersun Yanal'dan rotasyonlu kadro

Ersun Yanal, Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda 2-0 kazandıkları Gaziantep FK maçının ilk 11'inden 7 ismi değiştirdi. Kırmızı kart cezalısı Vedat Muric kadroda yer almazken Yanal, Altay Bayındır, Mauricio Isla, Ozan Tufan, Tolga Ciğerci ve Serdar Aziz'i yedek kulübesinde oturttu. Emre Belözoğlu ise maç kadrosuna dahil edilmedi.

Yanal, bu isimlerin yerine Harun Tekin, Tolgay Arslan, Mevlüt Erdinç, Ferdi Kadıoğlu, Deniz Türüç, Garry Rodrigues ve Adil Rami'yi ilk 11'de oynattı. Max Kruse, Nabil Dirar, Luiz Gustavo ve Jailson, lig maçında olduğu gibi kupa karşılaşmasında da ilk 11'de forma giydi.

Mehmet Ekici, 240 gün sonra sahada

Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Ekici, 240 gün sonra sarı-lacivertli formayla resmi bir maça çıktı.

Eylül ayında Türkiye Futbol Federasyonuna ismi bildirilmeyen ve bu yüzden sezonun ilk yarısında forma giyemeyen Mehmet Ekici, Hes Kablo Kayserispor maçında şans buldu.

Sezonun ikinci yarısı için teknik heyetin planları arasında yer alan Mehmet, son olarak 26 Mayıs 2019'da Fenerbahçe formasıyla resmi bir maç oynamıştı.

Maçın 85. dakikasında oyuna giren Mehmet Ekici, aynı dakikada Nabil Dirar'ın oyundan çıkmasıyla da kaptanlık bandını koluna taktı.

Taraftarlar da Mehmet Ekici'ye alkış ve tezahüratlarla destek oldu.

Mevlüt Erdinç siftah yaptı

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Mevlüt Erdinç, sarı-lacivertli formayla resmi maçlardaki ilk golünü attı.

Bu sezon 8. resmi maçını oynayan Mevlüt, ilk kez fileleri havalandırma başarısı gösterdi.

Ferdi Kadıoğlu'ndan 4. gol

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, bu sezon 4. golünü kaydetti.

Süper Lig'de 2 golü bulunan Ferdi, Hes Kablo Kayserispor filelerini havalandırarak Ziraat Türkiye Kupası'nda da gol sayısını 2'ye çıkardı.

Ali Koç'a destek

Fenerbahçeli taraftarlar, kulüp başkanı Ali Koç'a destek verdi.

Sarı-lacivertli taraftarlar, "Ali Koç başkan Fenerbahçe şampiyon" ve "Dik dur eğilme taraftarın seninle" tezahüratları yaptı.

Zajc, 1,5 ay sonra döndü

Fenerbahçe'nin Sloven futbolcu Miha Zajc, yaklaşık 1,5 ay sonra forma giydi.

Son olarak 3 Aralık'ta yine kupada İstanbulspor karşısında sahaya çıkan Zajc, sakatlığını atlattıktan sonra ilk kez forma şansı buldu.

Zajc, 76. dakikada Max Kruse'nin yerine oyuna dahil oldu.

Falette locadan izledi

Fenerbahçe'nin transfer ettiği ancak henüz lisansını çıkaramadığı Gineli futbolcu Simon Falette, karşılaşmayı izledi.

Lisansı çıkmadığı için kadroya alınamayan Falette, karşılaşmayı locadan takip etti.

Tribünler dolmadı

Fenerbahçeli taraftarlar, Hes Kablo Kayserispor karşılaşmasında tribünleri dolduramadı. Ülker Stadı'nın tribünlerinin yarısından fazlası boş kaldı.

Kaynak: AA