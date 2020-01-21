Darüşşafaka Tekfen, grubunda ikinci galibiyetini elde etti. Partizan ise ilk yenilgisini aldı.

Hücumda oyuna tutuk başlayan Darüşşafaka Tekfen, Berk'in 3 sayılık basketiyle 3. dakikayı 3-2 önde geçti. Alan savunmasıyla rakibini durdurmayı başaran ev sahibi takım, Berk ile bu sefer smaç basket buldu ve 5. dakikada 6 sayılık üstünlük yakaladı: 8-2. Darüşşafaka Tekfen, zaman zaman hücumda sıkıntı yaşasa da ilk çeyreği 15-12 önde tamamladı.

Karşılaşmanın 2. periyodunda rakibinin alan savunması karşısında pota altında zorlanan Darüşşafaka Tekfen, üst üste hücumlardan boş döndü. Bunu iyi değerlendiren Partizan NIS, Zagorac'in 3 sayılık basketiyle 14. dakikada 20-18 üstünlük yakaladı. Devrenin son dakikasına kadar 11 adet 3 sayılık atıştan ikisini sayıya çevirebilen Darüşşafaka Tekfen, Jones ve Berk ile üst üste dışarıdan sayılar bularak 29-29 beraberliği sağladı. Gordic'in 3 sayılık basketine engel olamayan yeşil-siyahlı ekip, soyunma odasına 32-30 geride gitti.

İkinci yarının ilk 3 dakikasında sayı bulamayan ve 23. dakikada 36-30 geriye düşen Darüşşafaka Tekfen, Berk'in 5 sayısının ardından Jones ile basket bularak 25. dakikada tekrar öne geçti: 39-38. Maçın 3. periyodu da 48-43 yeşil-siyahlı takımın üstünlüğüyle tamamlandı.

Darüşşafaka Tekfen, Sinan'ın basketiyle 33. dakikada farkı 9 sayıya (54-45) çıkardı. Karşılaşmanın son dakikasına 63-62 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle girildi. Kalan sürede hata yapmayan Darüşşafaka Tekfen, karşılaşmayı 65-63 kazandı.

Salon: Volkswagen Arena

Hakemler: Robert Lottermoser (Almanya), Marcin Kowalski (Polonya), Sebastien Clivaz (İsviçre)

Darüşşafaka Tekfen: Browne 11, Berk Demir 13, Lamb 4, Colson 3, Hamilton 3, Sinan Güler 6, Doğuş Özdemiroğlu 6, Mahir Agva, Jones 12, Kartal Özmızrak 7

Partizan NIS: Walden, Jaramaz 7, Zagorac 13, Jankovic 2, Thomas 4, Paige 13, Bircevic 1, Mosley 4, Gordic 6, Trifunovic, Mcadoo 13

1. Periyot: 15-12

Devre: 30-32

3. Periyot: 48-43

[Fotoğraf: AA]

Selçuk Ernak: Oyuncularımı tebrik ediyorum oyun planına sadık kaldılar

Darüşşafaka Tekfen'in başantrenörü Selçuk Ernak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Oyuncularımı kutluyorum oyun planına sadık kaldılar. Özellikle son bölümde... İlk yarıda 10 top kaybı yaptık, bu sayede üstünlüğü ele aldılar. İkinci yarı daha az top kaybı yaptık. Topun değerini daha iyi bildik." diye konuştu.

Geçen haftaki Avrupa Basketbol Komitesi toplantısında Darüşşafaka Tekfen'in bu organizasyonda şampiyon adayı olarak gösterilmediğine dikkati çeken Ernak, "Bu galibiyetten sonra şampiyonluk iddiamızı gösterdik. Biz buradayız, sonuna kadar gitmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Trinchieri: Hücumda kötü gün geçirdik

Partizan NIS Başantrenörü Andrea Trinchieri ise mücadeleci bir maç olduğunu belirterek, "Fiziksel temas çoktu. İstatistikler birbirine çok yakındı. Hücumda kötü gün geçirdik, mağlubiyetin nedenlerinden biri buydu." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA