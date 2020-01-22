Dünya Ralli Şampiyonası, yaklaşık 2 buçuk aylık aranın ardından yeniden hareketleniyor. Organizasyonun açılış ayağı, alışık olunduğu gibi Monte Karlo'da koşulacak.

Dünya Ralli Şampiyonası'nın açılış yarış heyecanı, TRT SPOR ekranlarında yaşanacak.

Fransız Alplerinin de ev sahipliği yapacağı 4 günlük yarışta, 2 gece etabıyla birlikte 16 etap geçilecek. Ekipler, 304 kilometresi özel etap olmak üzere toplam bin 505 kilometre kat edecek.

Çoğunlukla asfalt üzerinde gidecek sürücüler, dağlardaki etaplarda değişik hava ve yol koşullarıyla da mücadele edecek. Kuru zeminin yanı sıra karlı ve buzlu yolların da geçileceği etaplarda, lastik seçimleriyle araç ayarları ekipler için büyük önem taşıyacak.

Loeb & Ogier zirvede

88. kez düzenlenecek Monte Karlo Rallisi'ni bugüne kadar en fazla kazanan iki isim bulunuyor.

Artık organizasyonda yer almayan Sebastien Loeb ile 2019 galibi Sebastien Ogier, 7'şer kez bu ralliyi zaferle tamamladı.

Kaynak: TRT SPOR