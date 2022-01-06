Haber Giriş: 6 Ocak 2022 Perşembe 16:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Pep Guardiola koronavirüse yakalandı
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, koronavirüse yakalandı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, koronavirüs testi pozitif çıkan 50 yaşındaki teknik adam 7 Ocak Cuam günü Swindon Town ile oynanacak Federasyon Kupası maçında kulübedeki yerini alamayacak.
Manchester City'de 14 personel ve 7 futbolcu, koronavirüs nedeniyle karantinada bulunuyor.
Ada ekibinde, İspanyol menajerin yanı sıra yardımcı antrenör Juanma Lillo da COVID-19 oldu. Swindon Town maçında takımın başında Rodolfo Borrel olacak.
Pep Guardiola will miss tomorrow evening’s FA Cup trip to Swindon Town after testing positive for Covid-19.— Manchester City (@ManCity) January 6, 2022
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Etiketler: Koronavirüs Premier Lig
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