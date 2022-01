Kulüpten yapılan açıklamaya göre, koronavirüs testi pozitif çıkan 50 yaşındaki teknik adam 7 Ocak Cuam günü Swindon Town ile oynanacak Federasyon Kupası maçında kulübedeki yerini alamayacak.

Manchester City'de 14 personel ve 7 futbolcu, koronavirüs nedeniyle karantinada bulunuyor.

Ada ekibinde, İspanyol menajerin yanı sıra yardımcı antrenör Juanma Lillo da COVID-19 oldu. Swindon Town maçında takımın başında Rodolfo Borrel olacak.

Pep Guardiola will miss tomorrow evening’s FA Cup trip to Swindon Town after testing positive for Covid-19.



DETAILS